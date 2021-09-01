حلوة الجوف تتصدر البيع في رابع أيام مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل

المواطن - واس

تصدرت “حلوة الجوف” أشهر أنواع التمور بمنطقة الجوف الطلب في رابع أيام مهرجان التمر والعسل، الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي بمحافظة دومة الجندل، ويستمر حتى يوم 15/ سبتمبر/ 2021م، حيث ارتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ من المتسوقين سواء البلح أو المكنوز لجودتها ومذاقها الطيب.

أسعار حلوة الجوف:

وتتراوح أسعار “حلوة الجوف” من خمسة ريالات إلى عشرة ريالات للكيلو الواحد، بينما قنو البلح يتراوح ما بين 30 إلى 60 ريالاً بحسب الجودة، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب على هذا النوع من التمور خلال إجازة نهاية الأسبوع، لتوافد عدد من الزوار من خارج منطقة الجوف للتسوق من المهرجان.

لجان إشراف:

و أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية شكلت لجاناً مشرفة على جودة الحلوة بحيث تسمح بدخول الحلوة (المنقد) ذات الجودة العالية فقط.

يذكر أن منطقة الجوف تشتهر بالعديد من المنتجات الزراعية، أشهرها حلوة الجوف والزيتون وغيرها الكثير من المحاصيل الزراعية، وتحتضن ما يقارب مليون نخلة، منها 798.649 مثمرة تنتج ما يزن 43.203 أطنان من التمور.

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