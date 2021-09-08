حمدالله وتاليسكا بقائمة النصر في آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

قائمة النصر الآسيوية:

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمنافسات دوري أبطال آسيا، 4 لاعبين أجانب، وهم؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، الكاميروني فينسنت أبو بكر، البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكستاني جلال الدين ماشاريبوف.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، وفي الدفاع؛ عبدالله مادو، عبدالإله العمري، نايف الماس، علي لاجامي، محمد فتيل، آسر هوساوي، يوسف حقوي، منصور الشمري، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبدالرحمن العبيد ومحمد قاسم.

ويتواجد في قائمة النصر أيضًا كل من؛ عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، مختار علي، أيمن يحيى، سامي النجعي، خليل العبسي، عبدالفتاح عسيري، ماشاريبوف، خالد الغنام، تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبو بكر وعبدالفتاح آدم.

العالمي يواجه تراكتور:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وطالب نادي تراكتور تبريز الإيراني، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد العالمي، بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوفه بفيروس كورونا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة