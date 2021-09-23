أقدم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر على تصرف مفاجئ وذلك قبل مواجهة الباطن اليوم الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله يُعطل حسابه في تويتر

وقام لاعب النصر بتعطيل حسابه في موقع “تويتر” بالإضافة إلى غلق حسابه في الإنستجرام وتغيير خصوصيته ليكون مقتصرًا فقط على المقربين منه، ومن يرغب في متابعته عليه إرسال طلب للمتابعة.

سبب ما فعله الهداف المغربي

ويأتي ذلك بعد تعرض اللاعب المغربي لانتقادات مؤخرًا بسبب رعونته في تسديد ضربة الجزاء في مباراة الاتحاد السبت الماضي، حيث خسر النصر بثلاثية لهدف في دوري المحترفين، كما أدت هذه المباراة لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لمصالحة جماهيره بالإضافة إلى عدم فقد فرصة المنافسة على لقب دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن حمدالله يلعب مع النصر منذ عام 2018 قادمًا من الريان القطري.