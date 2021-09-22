سلط الباحث والأكاديمي محمد العبداللطيف، الضوء على بعض الحيل والأساليب التي تتبعها بعض المتاجر لجذب الزبائن من خلال التخفيضات الوهمية في المناسبات مثل اليوم الوطني.

واقعة:

وسرد العبداللطيف خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء، واقعة حدثت معه واكتشف من خلالها خداع بعض التجار في موسم التخفيضات، حيث وجد بضاعة قيمتها 2.3 ألف ريال، فتركها وعاد لشرائها بمناسبة تخفيضات اليوم الوطني، مبينًا أنه لاحظ عليها تخفيضًا بنسبة 60%، ولكنه فوجئ أن سعرها زاد حتى 2.6 ألف ريال، وبسؤاله التاجر قال إنها خُفضت بدلًا من 5.6 ألف ريال.

تخفيضات المتاجر:

وتابع الباحث أن التخفيضات هي وسيلة تسويق يلجأ إليها بعض التجار في اليوم الوطني وبعض المناسبات، لافتًا إلى أن عملية التخفيض وتسعير المنتجات محسوبة لدى الشركات الكبيرة منذ أول عملية بيع.

ولفت العبداللطيف إلى أن العميل يعتقد أنه ربح بشراء البضائع في موسم التخفيضات، منوها إلى أنه في حقيقة الأمر لم يربح لأنه اشترى بضاعته في نهاية الموسم حيث يعتبر أن موديلها قد انتهى.