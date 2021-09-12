حي الروضة في حفر الباطن خارج دائرة السفلتة والإنارة والأمانة صامتة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

طالب عدد من سكان حي الروضة في محافظة حفر الباطن بمشاريع السفلتة والإنارة للحي، الذي يعتبر من الأحياء القديمة بالمحافظة والواقع على المدخل جهة دولة الكويت.

كما ناشد السكان بتوفير مشروع المياه الذي تم تركيب أنابيبه دون أن تعمل، إضافة إلى إلغاء الشبكة الهوائية للكهرباء والعمل على إنشاء مدخل رئيسي للحي.

السفلتة والإنارة:

وقال المواطن منصور الفهيد: حي الروضة من أهم الأحياء في حفر الباطن؛ ‏كونه واجهة للمحافظة ‏من ‏جهة دولة الكويت، ولكن للأسف يفتقر لأشياء كثيرة ‏وأساسية وهي سفلتة الشوارع والإنارة فنتمنى من المسؤولين الاهتمام بهذا الحي الذي يعتبر واجهة للمحافظة.

معتمد منذ 25 عامًا:

وأشار المواطن عبدالله الفياض أن مخطط 72 ح معتمد منذ 25 عامًا ‏ولكن للأسف يفتقد لكثير من الخدمات ،‏ومن أهمها مشروع المياه الذي يعتبر معضلة لسكان الحي وكذلك السفلتة والإنارة والتشجير، متسائلًا: “لماذا لا توجد بنية تحتية للحي رغم اعتماده منذ عشرات السنين؟!”.

مستنقعات مياه الأمطار:

وبين ممدوح الكود أنه سكن الحي منذ ما يقارب الـ15 عامًا، مؤكدًا أن الحي بحاجة لكثير من الخدمات أبرزها السفلتة والإنارة وكذلك النظافة فعند هطول الأمطار تتشكل المستنقعات المائية أمام منازلهم.

ولفت أحمد الرميل إلى أن المنازل في الحي قائمة بما قارب الـ90%، ورغم ذلك لا توجد سفلته وإنارة في الحي فهذه الخدمات تعتبر مهمة لأي حي يشكل هذه الكثافة السكانية.

من الأحياء القديمة:

وطالب المواطن ضاري إبراهيم الشمري أمانة حفر الباطن بمشاريع للإنارة والسفلتة التي تنقص الحي بشكل كبير، والذي يعتبر من الأحياء القديمة في المحافظة والواجهة لها من جهة دولة الكويت الشقيقة.

بلا مدخل رئيسي:

ورأى مضحي بن دغيم أن عدم وجود مدخل رئيسي لحي الروضة سواء للقادمين إلى حفر الباطن من طريق الكويت أو العكس أمر سيؤخر وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في حال حدوث حرائق داخل الحي- لا قدر الله-.

شبكة الكهرباء هوائية:

وأضاف أن الحي بحاجة للسفلتة والرصف، كما أن شركة المياه قامت بتوصيل مواسير المياه للمنازل قبل 4 أشهر وحتى الآن لا تعمل، مشيرًا إلى ضعف شبكة الاتصالات في الحي لعدم وجود ألياف بصرية وخطوط إنترنت أرضية، مختتمًا بأن الكهرباء لا زالت تعمل على الشبكة الهوائية في أغلب أماكن الحي.

صمت أمانة حفر الباطن:

وفي ذات السياق حاولت “المواطن” أخذ توضيح من متحدث أمانة حفر الباطن سعود الصقري حول مطالب سكان حي الروضة، إلا أنه تجاهل الاستفسار الذي اطلع عليه منذ يوم الاثنين الماضي.

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