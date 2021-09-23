رفع نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91.

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