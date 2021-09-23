رفع نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91.
اليوم الوطني يوم البطولة المتوارثة
وقال نائب وزير الدفاع عبر تويتر : اليوم الوطني، يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق.. هو يوم البطولة المتوارثة، والعزم المتجدد، يومٌ تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء، وكل من دافع عن هذه الأرض بإخلاص .. حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.