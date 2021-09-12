خبرة بدر القاضي تقوده لمنصب نائب وزير الرياضة

المواطن - مروة نبيل

انهالت التهاني على بدر القاضي بعد تعيينه كنائب لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسميًّا، وسط إشادة كبيرة بإمكانياته وطموحاته.

بدر القاضي نائبًا لوزير الرياضة:

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصل بدر القاضي على بكالوريوس الإدارة المالية في كلية الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2004، ودرس بعد ذلك في كلية هارفارد للأعمال، بجانب ماجستير في الإدارة الرياضية في كلية القانون وإدارة الأعمال ISDE.

ويملك بدر القاضي خبرة كبيرة أهلته للعمل كنائب لوزير الرياضة حاليًّا، شغل العديد من المناصب الإدارية في أكثر من شركة بداية من مدير شركة مرورًا بالمدير المالي والرئيس التنفيذي وصولًا إلى رئيس مجلس إدارة، وعُين مستشارًا لوزير الرياضة منذ مارس 2020.

التهاني تنهال على القاضي:

وفور صدور القرار بتعيين القاضي نائبًا لوزير الرياضة، انهالت التهاني عليه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال مساعد وزير الرياضة، أمين الاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي: “أبارك لأخي الأستاذ بدر القاضي الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لسمو وزير الرياضة.. وبالتوفيق والنجاح بإذن الله”.

كتب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: “أبارك لأخي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لسمو وزير الرياضة بالمرتبة الممتازة، متمنيًا لمعاليه وكافة الزملاء في الوزارة التوفيق والسداد”.

وقال مدير معهد إعداد القادة، عبدالله فيصل حماد: “أبارك للأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.. صادق الدعوات له بالتوفيق والنجاح”، كما حرصت الاتحادات الرياضية المختلفة على تهنئته بتوليه هذا المنصب.

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