خزائن الهلال والنصر تنتعش بعد الصعود الآسيوي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حصلت خزائن الهلال والنصر، على انتعاشة كبيرة بعد تأهلهما إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، وذلك عقب الفوز الكبير على كل من؛ استقلال طهران وتراكتور.

ملايين في الخزائن:

وانتعشت خزائن ناديي الهلال والنصر، بـ1.53 مليون دولار أي ما يعادل 5738430 ريالًا، عقب تأهلهما إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 2.1 مليون دولار، أي ما يعادل، 7988795 ريالًا، حال تجاوزا الدور المقبل.

الهلال يحصل على 760 ألف دولار:

وحصل الهلال على 760 ألف دولار حتى الآن، جاءت على النحو التالي: 160 ألف دولار من دور المجموعات، إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلًا، تحسب له من بند مكافآت الأداء، 50 ألفًا ثمن الفوز في دور الـ16، و100 ألف دولار ثمن التأهل للدور الحالي، و150 ألفًا ثمن التأهل لدور الثمانية، و300 ألف دولار من بند إعانات السفر.

النصر يحصل على 770 ألف دولار:

فيما حصل النصر على 770 ألف دولار حتى الآن، جاءت 170 ألف دولار من البند نفسه، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين في الدور ذاته، 50 ألفًا من الفوز في دور الـ16، ومبلغ 100 ألف دولار ثمن التأهل للدور الحالي، و150 ثمن التأهل لدور الثمانية، و300 ألف دولار من بند إعانات السفر.

القرعة الآسيوية:

ومن المقرر أن يُقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، يوم الجمعة المقبل، بعد اكتمال عقد المتأهلين، على أن تُقام بقية المنافسات في المملكة.

وسيُقام دور ربع النهائي يوم 16 أكتوبر المقبل، فيما سيُقام دور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته على أن يُلعب النهائي يوم 23 نوفمبر.

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