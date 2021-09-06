خطوة استثمارية فريدة من الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن البدء في إجراءات فتح المجال أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من حق امتياز إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية، لتوفير الخدمات الرياضية واللياقة البدنية.

الهلال يبدأ خطو استثمارية جديدة:

وأشار نادي الهلال في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة الاستثمارية غير مسبوقة على مستوى الأندية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الجوانب الاستثمارية للنادي، امتدادًا لخطواته السابقة في هذا المجال.

ويتضمن حق الامتياز كلًّا من؛ منح الشركة إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية، واستخدام اسم وشعار وهوية النادي، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للمشروع عبر منصات النادي المختلفة، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

خطوة منح الامتياز:

وتهدف خطوة منح الامتياز إلى تعزيز إيرادات نادي الهلال، العمل على تنويع مصادر دخل النادي، تعزز الجوانب الاستثمارية للنادي في العدد من المجالات، كما أنها تتيح للشركات الاستفادة من قوة العلامة التجارية للنادي وجماهيريته العريضة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء متصدر الترتيب بالرصيد ذاته.

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الحالية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، لتقديم أداء أفضل في المباريات الرسمية.

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