قالت صحيفة Bild الألمانية، إن أرمين لاشيت، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا، طوى ورقة الاقتراع بشكل غير صحيح عند التصويت في انتخابات البوندستاغ.

وذكرت الصحيفة، أن الخطأ الفادح لم يكن في طريقة طي الورقة، بل لأن ذلك سمح للمتواجدين بما في ذلك الصحفيون، بمعرفة لصالح من صوت هذا المرشح إلى منصب المستشار عن التكتل المحافظ للمسيحيين الديمقراطيين والمسيحيين الاجتماعيين.

ومع ذلك، أوضحت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الخطأ لن تكون له أي عواقب على أرمين لاشيت، لأنه كان غير مقصود.

الانتخابات الألمانية

ويدلي الناخبون الألمان، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديًا كبيرًا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنجيلا ميركل.

وتتولى ميركل، البالغة من العمر 67 عامًا، السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثًا محوريًا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا.

ويعني تقارب النتائج دخول الأحزاب الرائدة في مشاورات مع بعضها البعض قبل الشروع في مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورًا وهو ما يبقي ميركل في السلطة لتصريف الأعمال، وفقًا لرويترز.

وانضمت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها إلى مسار الحملة الانتخابية في تجمع حاشد في مدينة آخن مساء الجمعة في محاولة لمساعدة خليفتها المحافظ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، على سد الفجوة مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، يسار الوسط، بحسب سكاي نيوز.