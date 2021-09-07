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خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي
بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي

2021/09/07
الساعة 8:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي
المواطن - الرياض

للسنة الثالثة على التوالي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، قامت جمعية خيرات لحفظ النعمة بتوزيع 540 أضحية على المستفيدين المسجلين بالجمعية.

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي - المواطن

نقل الأضاحي لتوزيعها

وتم تنظيم جدول زمني لتوزيعها في أحياء مدينة الرياض وحرصت الجمعية على نقل الأضاحي لتوزيعها في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية قد دعم الجمعية عام 2019م بعدد 2000 أضحية وعام 2021 م بعدد 1020 أضحية تم توزيعها على أسر الجمعية.

وتشكر الجمعية القائمين على هذا المشروع المبارك وعلى دعمهم المتواصل والمستمر .

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي - المواطن


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