دانية عقيل تُتوج بـ كأس العالم للراليات الصحراوية

المواطن - محمد سمعه

حسمت السائقة السعودية دانية عقيل كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.

إنجاز مشرف لـ دانية عقيل

وكتبت دانية التاريخ، كأوّل امرأة سعودية وعربية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها تي 3.

وتُعد عقيل أول محترفة سعودية تنال رخصة سباق الدراجات النارية ، وشاركت في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي .

يذكر أن دانية عقيل سوف تشارك في رالي داكار العالمي 2022 الذي يُقام في السعودية وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وجاء ذلك حرصًا على الاحتكاك مع المتسابقين ومشاهدة الحدث العالمي عن قرب.

يزيد الراجحي وصالح السيف يحققان أرقامًا مميزة

وفي وقت سابق، نجح السائق السعودي المخضرم يزيد الراجحي وسفير رياضة المحركات السعودية في التتويج بلقب باها إيطاليا وهو يشكل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم لـ الراليات الصحراوية.

وحقق الراجحي المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن إجمالي قدره 5.02.47.3 ساعة بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس حيث تُعد المرة الثانية التي يفوز فيها البطل السعودي على الأراضي الإيطالية في مسيرته الاحترافية.

كذلك حقق السائق السعودي صالح السيف لقب باها إيطاليا لفئة تي 4 وتصدر بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

