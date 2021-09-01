دراسة أمريكية: هواء الشقق ورياض الأطفال والمدارس قد يسبب السرطان

المواطن - متابعة

خلصت دراسة حديثة أجراها علماء جامعة رود آيلاند الأمريكية إلى اكتشاف مواد كيميائية ضارة في هواء الشقق ورياض الأطفال والمدارس.

ملوثات هواء الشقق

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Science & Technology Letters ، إلى أن الهواء الذي يتنفسه الناس في منازلهم وفي أماكن عملهم، يمكن أن يكون ملوثًا بمواد كيميائية تسبب السرطان.

وتضيف، حلل الباحثون الهواء في عدد من غرف رياض الأطفال ومبنى ومستودع في مخزن للملابس ومتجرين للسجاد، ومختبرين، وخمسة مكاتب، وفصل دراسي واحد، وغرفة تخزين واحدة، ومصعد. وعثروا فيها جميعا تقريبًا على مواد كيميائية ضارة PFAS (مركبات عضوية ذات سلاسل كربون حل فيها الفلور محل الهيدروجين)، وأعلى تركيز كان في متاجر السجاد.

مركبات PFAS

وتستخدم هذه المواد الكيميائية PFAS منذ منتصف القرن الماضي، في مجالات مختلفة في جميع أنحاء العالم، وبصورة خاصة في إنتاج مواد التغليف والأنسجة المقاومة للماء وخيوط تنظيف الأسنان وأحمر الشفاه ومستحضرات التجميل ومواد تنظيف السجاد.

وتسبب هذه المركبات مشكلات صحية خطيرة من السرطان إلى العقم ومشكلات في منظومة المناعة، وجميع هذه المواد إما تبقى ثابتة في البيئة، أو تتحلل إلى مواد سامة ثابتة.

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