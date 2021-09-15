دوري أبطال آسيا يُنصف ثنائي النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم الثنائي الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا أداءً مميزًا في مباراة النصر أمس الثلاثاء ضد فريق تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وساهم أبو بكر وتاليسكا في 80% من أهداف النصر في كل المسابقات بالموسم الحالي، وذلك بعد تألق الثنائي في مباراة تراكتور.

كيف ساهم أبو بكر وتاليسكا مع النصر ؟

وبعد تسجيل أبو بكر، هدف فوز النصر في شباك تراكتور، ساهم اللاعب الكاميروني مع زميله البرازيلي تاليسكا في 7 أهداف لـ النصر من أصل 9 سجلها في كل المسابقات.

وساهم تاليسكا في 4 أهداف عن طريق تسجيل هدفين وصناعة هدفين، أما أبو بكر فسجل 3 أهداف 2 منها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهدفًا في شباك تراكتور حيث قاد الفريق لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان انضمام تاليسكا وأبو بكر لـ النصر جاء كصفقة انتقال حر، حيث انضم اللاعب البرازيلي للعالمي قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بينما انضم أبو بكر لأصفر العاصمة قادمًا من بيشكتاش التركي.

موعد قرعة دور الـ8 بـ دوري أبطال آسيا

وبعد تأهل الهلال والنصر لربع نهائي الآسيوية، من المقرر أن يُقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من البطولة في العاشرة من صباح بعد غد الجمعة بتوقيت السعودية، بعد اكتمال عقد المتأهلين.

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

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