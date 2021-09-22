يحظى نجم النادي الأهلي المصري، المالي الدولي أليو ديانج باهتمام ومتابعة من أكثر من نادٍ سعودي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريقه خلال الفترة الماضية.

الأهلي مهتم بضم ديانج

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تسعى لضم ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون بديلًا للبرازيلي باولينيو الذي رحل مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المتوقع أن تبدأ إدارة النفيعي في التفاوض مع نظيرتها في الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل معرفة موقفهم من بيع ديانج أو الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، في ظل الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها النجم المالي.

وكان نادي النصر يسعى لضم ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية، ودخل في منافسة مع غلطة سراي التركي، إلا أن طلبات النادي الأهلي المصري المادية تسببت في عدم إتمام الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم النجم المالي صاحب الـ23 عامًا إلى الأهلي المصري في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

الأهلي يُعاني

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مع مدربه بيسنيك هاسي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث تعادل في أول 5 مباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.