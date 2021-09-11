ذكرى أحداث 11 سبتمبر الـ20 تترافق مع نهاية الحرب الأبدية

المواطن - متابعة

تحيي الولايات المتحدة اليوم السبت ذكرى أحداث 11 سبتمبر التي وقعت قبل عشرين عامًا وراح ضحيتها 2976 شخصًا في عدة هجمات إرهابية لم يشهد لها العالم مثيلًا وتسببت في دخول الولايات المتحدة في العديد من الحروب كان آخرها الحرب في أفغانستان ضد تنظيم طالبان.

المتهمون الخمسة في أحداث 11 سبتمبر

وقد تقدّمت إجراءات محاكمة خمسة أشخاص اتّهموا بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة، أمام لجان عسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا ببطء شديد منذ أُعلنت التهم الأصلية في فبراير 2008 وهم العقل المدبر خالد شيخ محمد، رمزي بن الشيبة، وليد بن عطاش، عمار البلوشي، ومصطفى الهوساوي.

خالد شيخ محمد العقل المدبر

ويوصف خالد شيخ محمد بالعقل المدبّر ومنفذ مخطط أحداث 11 سبتمبر وهو مواطن باكستاني نشأ في الكويت. ويُعتقد أنه اقترح أول مرة على مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن تدبير عملية اصطدام لطائرات بأهداف في الولايات المتحدة عام 1996.

وكان محمد، وهو خريج جامعة أمريكية، يعمل لدى الحكومة القطرية مطلع تسعينات القرن الماضي عندما بدأ وضع مخططات بالاشتراك مع ابن اخته رمزي يوسف، الذي فجّر قنبلة في مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وخططا عام 1994 لتفجير طائرتين متوجّهتين من الفيليبين إلى الولايات المتحدة. فشلت المحاولة الأولى وتم توقيف يوسف في باكستان وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وعندما وافق بن لادن على مخطط 11 سبتمبر، تولى شيخ محمد مهمة تنفيذه.

الانسحاب من أفغانستان

وفي منتصف الشهر الماضي قررت الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان مفسحة الطريق أمام حركة طالبان التي كانت توفر الملاذ الآمن لأسامة بن لادن على مدى عقود للوصول إلى حكم البلاد.

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