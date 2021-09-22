أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع زلزال جنوب شرق أستراليا، خلال تقديم نشرة إخبارية على الهواء مباشرة وحالة القلق التي سادت مقدمي النشرة.

زلزال أستراليا:

وضرب زلزال بقوة 5.8 درجة صباح اليوم الأربعاء على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا، وأدى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفا، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

على عمق 10 كلم:

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وتعرضت مدينة ملبورن الأسترالية لزلزال بقوة 6 درجات، والذي أدى لاهتزاز المباني بقوة، حيث هرع عدد كبير من سكان المدينة إلى الشوارع.

ولم يتم الإعلان عن وجود إصابات بشرية أو خسائر مادية بعد إلا أن الزلزال تسبب باهتزاز المباني بقوة.

وأظهرت صور متناقلة تساقط الحجارة من بعض المباني، كما نقلت خدمات الإنقاذ تلقيها مكالمات استغاثة من مناطق تبعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

