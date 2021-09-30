استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم الخميس، الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، والوفد المرافق.

عمل ممتاز:

وقالت رئيسة كرواتيا في كلمة لها بهذه المناسبة “شكرًا لكم .. أنتم تقومون بعمل ممتاز، وهذا ما نحتاجه بالضبط لمكافحة الخطابات المتطرفة من خلال صناعة خطابات مضادة، وتوفير المعرفة والمعلومات للمتلقين في جميع أنحاء العالم، نتمنى لكم المزيد من النجاح، وآمل أن نواصل التعاون في المشاريع المشتركة”.

تفاصيل الزيارة:

إلى ذلك، تعرف الوفد خلال الزيارة على أهم إستراتيجيات المركز في عمليات الرصد، والتحليل، والنماذج التي يتم تطويرها، إضافة إلى أبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة، قدم الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، هدية تذكارية إلى الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، التي دونت كلمة في سجل زيارات (اعتدال)، جاء فيها “شكرًا على عملكم المتفاني والدؤوب في مكافحة الخطابات المتطرفة، فالمعرفة والابتكار يؤديان دورًا هامًا في نشر السلام والتفاهم لمجتمعات مزدهرة، أتمنى لكم المزيد من النجاح في عملكم”.