أعلن رئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، الأحد، أن “قوات الجيش ستفاجئ ميليشيات الحوثي بضربات قاسية لن تتعافى منها”.

المعركة تمضي قدمًا:

وقال: إن المعركة تمضي قدمًا باستنزاف ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفق ما نقلت “العربية” عن صحيفة الجيش اليمني.

النصر قريب:

كما أكد أن “النصر سيكون في القريب العاجل”، لافتًا إلى أن “مشروعنا هو مشروع حياة مقابل مشروع الموت والدمار الذي تتبناه ميليشيات الحوثي الإيرانية”.

إلى ذلك ثمّن دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، للجيش الوطني في معركته ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

معارك عنيفة:

يشار إلى أن الجبهات على أطراف محافظتي شبوة ومأرب تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين، وسط محاولات مستمرة من الميليشيات منذ أشهر للسيطرة على مأرب.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأحد، جانبًا من المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهة حريب جنوب مأرب.