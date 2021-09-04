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رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الداخلية لبحث العلاقات وتعزيز التعاون

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الداخلية لبحث العلاقات وتعزيز التعاون

2021/09/04
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الداخلية لبحث العلاقات وتعزيز التعاون
المواطن - واس

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

نقل تحيات الملك سلمان وولي العهد: 

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الداخلية لبحث العلاقات وتعزيز التعاون - المواطن

استعراض العلاقات: 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.


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