دشّن معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مبادرة مسارات البحث والابتكار الثلاثة 91×91×91 التي تشتمل كل منها على 91 فكرة أو مشروعاً أطلقتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

اليوم الوطني:

وأوضح السلمي أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 91 للمملكة ، وتتواءم مع رؤيته الطموحة 2030 ومع الدور المحوري للجامعات وخصوصًا في مجال البحث والابتكار، الذي يحظى باهتمام كبير في المملكة، منوهًا بأهمية مثل هذه المبادرات في دعم البحث العلمي والابتكار.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن هذه المسارات البحثية والابتكارية الثلاثة تتمثل في مجموعة من المبادرات التي تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتهدف إلى المشاركة في صناعة جيل من الباحثين قادر على صناعة المستقبل، حيث شملت المسارات دعم 91 بحثًا نوعيًّا و91 فكرة اختراع وكذلك دعم 91 منتجًا بحثيًّا.

مبادرات جامعة الملك خالد:

وأشار إلى إتاحة المجال للمهتمين بالبحث العلمي بين أروقة الجامعة للتقدم على المبادرات المطروحة خلال 91 يومًا، ابتداءً من اليوم الوطني السعودي لهذا العام عبر الرابط: هنا

وأضاف القرني أنه روعي في المسارات الثلاثة أن تقع ضمن الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، وأن تكون ذات جدوى علمية واقتصادية، وتُنشر البحوث العلمية في فئة أعلى 25% من المجلات المحكمة وفق قاعدة بيانات شبكة العلوم web of science.