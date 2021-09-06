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رئيس نادي الحزم: أفتخر بتجربتي السابقة في النصر
كاشفًا عن طموح الإدارة الجديدة

رئيس نادي الحزم: أفتخر بتجربتي السابقة في النصر

2021/09/06
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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رئيس نادي الحزم: أفتخر بتجربتي السابقة في النصر
المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس نادي الحزم، سلمان المالك، عن اعتزازه بتجربته كرئيس لمجلس إدارة النصر، كاشفًا في الوقت ذاته عن طموحه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

سلمان المالك يكشف طموح الإدارة:

وقال رئيس نادي الحزم: “أعتز وأفتخر بتجربتي السابقة في نادي النصر.. وجميع الأشخاص بالوسط الرياضي لديهم ميول وانتماء وأهم نقطة في العمل هي الاحترافية”.

وتابع سلمان المالك خلال تصريحاته لبرنامج “شوت”، قائلًا: “اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود والاحترام.. وعلاقتي بالمجال الإعلامي جدًّا ممتازة”.

وواصل رئيس النادي الجديد تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نطمح كمجلس إدارة خلال السنتين الأولى على التواجد بمناطق الدفء والمنافسة على كأس الملك”.

واعتمد وزير الرياضة مؤخرًا تشكيل مجلس إدارة نادي الحزم، وجاء كالتالي؛ سلمان المالك رئيسًا، عبدالله بن مقحم المطيري نائبًا، وفي العضوية كل من؛ نايف بن علي القزلان، محمد بن صالح العوض، سلطان بن محمد الحمود، طلال بن خلف الحربي، خالد بن صالح الشارخ، مليكة بنت عبدالله التركي ورامس بن سليمان الشبعان.

عبدالهادي الحراجين
لاعبو الحزم – المصدر spl

نادي الحزم في دوري محمد بن سلمان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الرياضي الماضي، بأرقام قياسية، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل مع نظيره التعاون بثلاثة أهداف لكل منها، ثم تعادل مع الأهلي بنتيجة 2/ 2، وخسر ضد الرائد بهدفين دون رد.


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