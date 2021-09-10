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رئيس نادي برشلونة يشيد بمشروع دوري المدارس
ضمن معسكره الإعدادي

رئيس نادي برشلونة يشيد بمشروع دوري المدارس

2021/09/10
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس نادي برشلونة يشيد بمشروع دوري المدارس جانب من الزيارة لنادي برشلونة - المصدر @DawriMadaris
المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس بعثة فريق دوري المدارس، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، علي الشعيلان، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا.

دوري المدارس في نادي برشلونة:

ونشر حساب دوري المدارس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة من زيارة الشعيلان بصحبة قائد الفريق بهيان القحطاني لنادي برشلونة.

دوري المدارس
جانب من الزيارة لنادي برشلونة – المصدر @DawriMadaris

وتأتي هذه الزيارة بعد المباراة الودية التي جمعت بين فريق النخبة وبرشلونة تحت 17 عامًا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشاد رئيس نادي برشلونة، بمشروع الدوري والاهتمام بهذه الفئة العمرية في كرة القدم، فيما قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، درعًا تذكاريًّا لخوان لابورتا.

دوري المدارس وبرشلونة
جانب من المباراة – المصدر @DawriMadaris

معسكر خارجي لإعداد اللاعبين:

ويخوض فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة لقدم معسكرًا إعداديًّا حاليًّا في مدينة برشلونة، امتدادًا للمرحلة الأولى التي أُقيمت في العاصمة الإسبانية، حيث واجه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وديًّا أيضًا.

ويُعد مشروع الدوري هو إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات السعودية، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية.


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