قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “د. محمد علوان” إنه يحب يلقب وزير الثقافة بلقب “بدر الثقافة”.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، أن سبب هذا اللقب هو أنه بدر مكتمل ومضيء على المشهد الثقافي بالمملكة؛ فهو يدعم الثقافة دعمًا لامحدود.

#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب..

الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة "د.محمد علوان":

أحب ألقب وزير الثقافة بلقب "بدر الثقافة" لأنه بدر مكتمل ومضيء على المشهد الثقافي بالمملكة؛ فهو يدعم الثقافة دعم لا محدود @m_alwan @Mofareh5@RyBookFair#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yRsT6BMHD2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2021

يذكر أن أكثر من ألف دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة، ستثري المشهد الثقافي الوطني والعربي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، في أبرز تظاهرة ثقافية تشهدها السعودية في مجال الكتاب وقطاع النشر.

وبحجم استثمار السعودية في قطاع النشر بـ4.5 مليارات ريال سنوي، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال النشر الذي شهد نموًا متصاعدًا خلال العشرين سنة الماضية.

وبات حراك التأليف والنشر في السعودية عاملًا جاذبًا لكبريات الدول الإقليمية والعالمية من حيث التوزيع والانتشار الجغرافي، مما يدفع بالمشاركة عالميًا في “معرض الرياض” كمكسب ثقافي وبيئة محفزة تجمع خلال فترة زمنية أصحاب الاختصاص ونافذة للاطلاع على نتاج الفكر في مختلف العلوم والمعارف.