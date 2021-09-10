رئيس وزراء لبنان بعد تشكيل الحكومة: الكبير والصغير والمقمط بالسرير يدرك صعوبة الوضع

المواطن - متابعة

أعلن رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد 13 شهرًا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب موجهًا التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات.

الوضع صعب ولا بد من المواجهة

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية وصف ميقاتي، الوضع بـ”الاستثنائي”، بقوله، “الكبير والصغير والمقمط بالسرير” يعرف الوضع الصعب”، معلنًا أننا “سنعمل كفريق واحد، يدًا واحدة لنمنع الإحباط واليأس”.

وقال:” نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور”.

حاجة لبنان إلى العالم العربي

ولفت الى ان لبنان “في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلًا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدًا”.

وقال:” آمل أن ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار الحاصل، ونعمل معًا بيد واحدة لنعيد لبنان إلى عزه وازدهاره”.

تعهدات رئيس وزراء لبنان

وأشار إلى أنه “لن نترك ثانية، إلا سنوفرها ونستغلها لنتصل بالمؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الأساسية للبنان” وقال: “لا شيء كامل، الكمال لله وحده”.

وردًا على سؤال، قال ميقاتي: نعمل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعًا، من أجل لبنان والمصلحة الوطنية”.

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