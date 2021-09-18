‎الرئيسية
جديد الأخبار
ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة
الوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة

2021/09/18
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة
المواطن - مكة المكرمة

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية، ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع، المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله- رحمه الله- والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة - المواطن

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية قد أطلقت بوقت سابق مشروعًا استشاريًّا يُعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكين كافة القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة - المواطن

يأتي ذلك وفقًا لتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كافة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله، سعيًا لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لهم.

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة - المواطن ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تخريج وتوظيف 32 من ذوي الإعاقة في الرياض

أثمرت الاتفاقية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية