رحلة إبداعية حول المملكة تستعد لإطلاق محطتها قبل الأخيرة

المواطن - القصيم

تستعد مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة” لإطلاق محطتها قبل الأخيرة في القصيم، وذلك ضمن محطاتها الهادفة لتغطية معظم مناطق السعودية بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين الهيئة العامة للترفيه وأكاديمية MBC.

3 أيام من الفعاليات:

تقام الفعاليات في موفي سينما النخيل بلازا، وذلك في ظل التعاون القائم مع “موفي سينما”، حيث تمتد تجارب الأداء على مدى ثلاثة أيام متواصلة اعتباراً من 13 ولغاية 15 سبتمبر.

ندوات وورش عمل:

ومن المزمع أن يتخلل تجارب الأداء العديد من الفعاليات المصاحبة، فضلاً عن إطلاق الندوات وورش العمل، بموازاة الجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة. كل ذلك بحضور كوكبة من الضيوف والمدعوّين من نجوم ونجمات الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص.

الجدير ذكره أن ختام “رحلة إبداعية حول المملكة” سيقام في العاصمة الرياض، إلى جانب حفل ضخم يضم العديد من الفعاليات الترفيهية البارزة، ويُعلن عن تفاصيله لاحقاً.

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