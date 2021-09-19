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رحيل باولينيو يحسم مصير أحد لاعبي الأهلي
اللاعب البرازيلي فسخ عقده لظروف خاصة به

رحيل باولينيو يحسم مصير أحد لاعبي الأهلي

2021/09/19
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رحيل باولينيو يحسم مصير أحد لاعبي الأهلي باولينيو لاعب الأهلي السابق
المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي سيرفض خلال الفترة المقبلة، رحيل اللاعب الصربي فيجسا وذلك بعد رحيل البرازيلي باولينيو بشكل مفاجئ عن الفريق.

الأهلي يعلن فسخ عقد باولينيو 

وكان الراقي أعلن مساء أمس السبت عن فسخ عقد باولينيو ورحيله عن الفريق لظروف خاصة به، أثرت على مستواه الذهني والفني مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

نجم النادي الأهلي فيجسا
فيجسا – المصدر @ALAHLI_FC

مصير فيجسا مرتبط بـ مصير هاسي 

هاسي سيقرر خلال الفترة المقبلة، بقاء اللاعب الصربي فيجسا مع الفريق وسيضمن فيجسا استمراره مع الراقي، في حال استمر هاسي المهدد بالإقالة أيضًا بعد تعادل الفريق في أول 5 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر، كشف باولينيو لاعب الأهلي السابق أن ما تعرض له في آخر 3 أسابيع جعله يقرر مغادرة الراقي والعودة إلى البرازيل بسبب حرق منزله الذي يعيش فيه أبوه وأمه بالإضافة إلى الظروف التي مرت بها عائلته إثر هذه الحادثة.

وأشار إلى أنه يُقدر تمامًا موافقة إدارة ماجد النفيعي على طلبه، متمنيًا التوفيق للراقي بالمرحلة المقبلة.

ووجه اللاعب البرازيلي رسالة إلى جماهير الراقي بضرورة الصبر على الفريق الكروي الأول لتحقيق النتائج الإيجابية بالمرحلة المقبلة.


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