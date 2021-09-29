أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم “الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)” في السوق الرئيسية اعتبارًا من يوم الخميس 23/02/1443 هـ الموافق 30/09/2021م برمز تداول 7202 وبالرمز الدولي SA15CIBJGH12.

سعر سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت

وطبقًا لنشرة الإصدارة يبلغ سعر سهم سلوشنز 151 ريالًا، فيما بلغ إجمالي الطرح 240 مليون سهم وأوضحت السوق المالية أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% .

وأفادت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

السوق المالية السعودية وسيتم رد الفائض إلى المكتتبين وفقًا لقواعد

يُذكر أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كانت قد أعلنت عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، يوم الثلاثاء 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.