رسالة صوتية من حميدان التركي يوصي فيها بالصبر والثبات والدعاء

المواطن - الرياض

نشر تركي حميدان التركي رسالة من والده أوصى فيها بالصبر والاحتساب والثبات والاستمرار في الدعاء.

ويمكن الاستماع إلى الرسالة من خلال الرابط التالي: هنا.

رفض طلب لجنة الإفراج المشروط:

وفي وقت سابق أمس، أعلن تركي حميدان التركي أن والده أبلغهم بقرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة القادمة.

وتابع تركي في تغريدة له عبر تويتر: انقطع هذا السبيل لكن لله سبل لا نعلمها فأملنا به كبير.

رحلة الإفراج المشروط:

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولقي الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

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