رسميًا .. إدواردو كامافينجا ينضم إلى ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا قادمًا من نادي رين الفرنسي.

كامافينجا يمثل ريال مدريد حتى صيف 2027

وانضم كامافينجا لصفوف الريال حتى صيف عام 2027 حيث يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم.

وتحدث كامافينجا بعد توقيعه لعقود الانضمام إلى الريال قائلًا: ” أنا سعيد للغاية للدفاع عن قميص الريال وأريد شكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز على ثقته في قدراتي لم أُصدق ما أنا فيه، سأقدم أفضل ما لدي”.

وكان كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا قرر تمثيل المنتخب الفرنسي الأول رغم أصوله الأنجولية حيث ظهر للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2019 مع المنتخب الفرنسي ضد كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الريال في مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو

وسيواجه الريال، نظيره سيلتا فيجو، الأحد القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع “الرابع” من بطولة الدوري الممتاز “الليجا”.

وبوقت سابق، عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لصفوف ناديه ريال مدريد وذلك بقرار من المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

وجاء ذلك في إطار سعي مدرب بلجيكا لإراحة حارس الريال الذي عانى من الإجهاد مؤخرًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان فقد المدافع الإسباني سيرخيو راموس المنضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بصيف العام الحالي.

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