رسميًا السعودية تستضيف البطولة الآسيوية لليد الـ20

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اليوم الخميس، عن منح حق استضافة البطولة الآسيوية الـ20 إلى السعودية رسميًا.

السعودية تستضيف البطولة

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، قد اجتمعت، يوم أمس الأربعاء، وقررت سحب تنظيم البطولة الآسيوية من إيران.

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير 2022، على أن تمنح المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة اليد “بولندا– السويد 2023”.

النمر يشكر القيادة

وفي السياق ذاته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل بن علي النمر جزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على دعمها الدائم لقطاع الرياضة.

كما وجه الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نظير متابعتهما ودعمهما ملف الاستضافة الذي جاء بناء على نجاح السعودية في استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية.

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