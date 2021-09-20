رسميًا .. تأجيل خليجي 25 إلى يناير 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تأجيل خليجي 25 إلى يناير 2023.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد.

سبب تأجيل خليجي 25

يذكر أن تأجيل بطولة الخليج جاء بسبب تزامنها مع تصفيات كأس العالم 2022 مع احتفاظ العراق بحق استضافة نسخة بطولة الخليج في موعدها الجديد.

وخلال الفترة المقبلة سوف تشهد الأجندة الكروية لـ منتخبات الخليج ازدحامًا كبيرًا، حيث تتواجد ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر من 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

كما تشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير كان عام 2010.

البحرين آخر بطل

يذكر أن منتخب البحرين كان تُوج بـ خليجي 24 في عام 2019 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

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