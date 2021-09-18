رسميًّا .. الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينيو

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن إنهاء عقده مع البرازيلي باولينيو بالتراضي بين الطرفين.

إدارة الأهلي تُقدر ظروف باولينيو:

ونشر حساب الراقي عبر “تويتر” بيانًا أكد فيه أن فسخ العقد جاء بسبب ظروف اللاعب الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي؛ مما انعكس على أدائه فنيًّا وذهنيًّا بأرض الملعب خلال المباريات الماضية.

من جهتها قدمت إدارة الراقي خالص شكرها للاعب البرازيلي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق الأول، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة.

باولينيو مكث لفترة قصيرة مع الراقي:

وكان باولينيو انضم إلى الراقي في يونيو الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وسجل هدفًا للراقي في شباك الحزم بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” وهو مقرب من الراقي أن سبب رحيل باولينيو هو حرق منزله في البرازيل ومرض والدته.

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