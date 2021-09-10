رسميًّا .. مارسيلو جروهي مستمر مع الاتحاد حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن تمديده لعقد حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة عام إضافي.

جروهي قرر البقاء مع الاتحاد لعام آخر:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” في بيان له أن جروهي صاحب الـ34 عامًا سيبقى في جدران النادي الجداوي حتى 2023.

وجاء ذلك في إطار خطة إدارة أنمار الحائلي للحفاظ على نجوم الفريق الكروي الأول حرصًا على خلق استقرار للفريق للمنافسة على البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا.

وكيل مارسيلو جروهي حسم الأمر:

وقبل الإعلان عن تمديد العقد، كان برونو جانكويرا، وكيل أعمال الحارس جروهي، ذكر في تصريحات صحفية، أن موكله يفضل البقاء مع العميد خلال الفترة المقبلة.

ويلعب مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد، منذ عام 2019 قادمًا من نادي جريميو البرازيلي.

وفي سياق آخر يستعد الاتحاد لخوض مباراة قوية غدًا السبت أمام فريق أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب عن مباراة أبها كل من الفرنسي يوسف نياكاتي بالإضافة للمدافع زياد الصحفي.

وكان الاتحاد هزم الفيصلي في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف، حيث سجل للعميد كل من المصري أحمد حجازي والبرازيلي إيجور كورونادو.

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