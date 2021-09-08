رشق رئيس وزراء كندا بالحجارة

المواطن - متابعة

واجه رئيس الوزراء في كندا، جاستن ترودو، الساعي للفوز بولاية ثالثة في انتخابات مبكرة في وقت لاحق هذا الشهر، متظاهرين غاضبين بشكل متكرر في حملته الانتخابية، بل إن أحدهم رشقه هذه المرة بالحجارة.

وقعت الحادثة الاثنين فيما كان زعيم الحزب الليبرالي يغادر فعالية في مصنع للجعة في مدينة لندن بجنوب غربي تورنتو في مقاطعة أونتاريو، بحسب “سكاي نيوز”.

حفنة من الحصى:

وألقى شخص كان بين الحشد حفنة من الحصى على ما يبدو، على رئيس وزراء كندا، حسبما أظهرت مشاهد التلفزيون.

وأصاب الحصى ترودو وأفرادًا من طاقم حراسته وصحافيين، وفق تقارير، بدون التسبب لأي منهم بجروح.

وأدان الحادثة المنافس الرئيسي لترودو زعيم حزب المحافظين إرين أوتور، وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ.

وترودو الذي تراجع في استطلاعات الرأي ويظهر متقاربًا جدًّا مع أوتور، واجه مرات عدة ما وصفهم بـ”غوغاء معارضين للقاح” غاضبين من تعاطيه مع جائحة كوفيد في كندا.

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