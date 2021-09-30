أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر رفع طاقة المسجد الحرام الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًّا مع التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت منتصف الشهر الحالي تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، وتجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ 12 ألف تأشيرة من مختلف الدول.

التحصين شرط دخول المسجد الحرام

يذكر أن التحصين شرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة.

وكانت الجهات الصحية المختصة في المملكة أقرت أمان إعطاء لقاح فيروس كرونا للفئات العمرية من 12 عاماً فما فوق، وعليه فقد تم السماح بمنح التصاريح لأداء المناسك والصلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية بشرط أخذهم اللقاح وظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا، حيث يمتاز نموذج العمرة الآمن بمرونته وتطويره بشكل سريع بناءً على المستجدات، وهو إحدى ثمار إستراتيجية وزارة الحج والعمرة في تطويع استخدام التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.