رقمان فريدان لـ رونالدو بظهوره الأول مع مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمين فريدين مع فريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن شارك في أولى مبارياته مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي أمام فريق نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم السبت.

وكان رونالدو سجل هدفين في شباك نيوكاسل مساهمًا في فوز مان يونايتد برباعية لهدف وصعوده لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 12 سنة و118 يومًا:

وعاد رونالدو وشارك في مباراة بـ الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 12 عامًا و 118 يومًا، حيث شارك في لقاء نيوكاسل بعد أن كان شارك في لقاء آرسنال من مايو 2009 بـ الدوري الإنجليزي.

رونالدو يصل لهدفه رقم 120 مع مانشستر يونايتد:

كذلك وصل رونالدو إلى هدفه رقم 120 مع اليونايتد، بعد هدفيه في شباك نيوكاسل يونايتد، علمًا بأن رونالدو كان سجل 118 هدفًا في 292 مباراة في فترته الأولى مع اليونايتد.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من مان يونايتد مع وجود محاولات من فريق نيوكاسل لإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة الـ45 نجح رونالدو في إحراز الهدف الأول لفريق اليونايتد لينجح في تسجيل أول أهدافه في أولى مبارياته مع الشياطين الحمر بعد العودة، حيث لم يحتج لفترة طويلة للتأقلم.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق نيوكاسل في إحراز الهدف الأول وهدف التعادل عبر تصويبة من اللاعب خافيير مانكييو بالدقيقة الـ57.

ولكن لم يهدأ كريستيانو رونالدو ليسجل ثاني أهداف مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لوك شو.

وواصل اليونايتد سيطرته ليضيف ثالث الأهداف من تصويبة قوية سُددت بواسطة البرتغالي برونو فيرنانديز على يمين حارس نيوكاسل في الدقيقة الـ80، ثم أضاف جيسي لينجارد رابع أهداف اليونايتد بالدقيقة التسعين بعد تمريرة متقنة من الفرنسي بول بوجبا.

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