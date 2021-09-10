رقم تاريخي لمنتخب البرازيل بتصفيات المونديال

المواطن - مروة نبيل

يُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقيادة مدربه تيتي، مستوى مميزًا خلال منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

البرازيل تتجاوز بيرو

ولعبت البرازيل ضد بيرو، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونجح السامبا في الفوز بهدفين دون رد، وسط تألق لافت من نيمار.

ورفع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رصيده إلى 24 نقطة ليعزز تواجده في صدارة مجموعته بالتصفيات المونديالية، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الأرجنتين، فيما تجمد رصيد المنتخب البيروفي عند 8 نقاط في المركز السابع.

منتخب البرازيل يتألق

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم حقق رقمًا مميزًا بعد تجاوزه لعقبة بيرو، حيث إنه أصبح أول منتخب في تاريخ أمريكا الجنوبية يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية على ملعبه ضمن تصفيات المونديال.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أصبح أيضًا أول منتخب ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات متتالية ضمن تصفيات كأس العالم.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في المجموعات إلى نهائيات بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق من أجل خطف بطاقة التأهل.

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