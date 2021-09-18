رقم سلبي لـ مدرب الاتفاق في تاريخ مواجهاته أمام الهلال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يدخل المدير الفني لفريق الاتفاق، خالد العطوي، مواجهة اليوم مع فريقه أمام نادي الهلال وهو يمتلك رقمًا سلبيًّا خلال مواجهاته ضد الزعيم منذ توليه زمام الأمور الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يحل نادي الاتفاق ضيفًا ثقيلًا على الهلال، مساء السبت، لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

العطوي لم يفُز على الهلال:

ولم يحقق العطوي أي نتيجة إيجابية خلال مواجهاته أمام فريق الهلال منذ توليه مهمة تدرب الاتفاق حيث تلقى 5 خسائر متتالية من النادي العاصمي.

وكانت أولى مواجهات العطوي أمام الهلال في أكتوبر من العام ذاته وتلقى فيها خسارة ثقيلة 1/ 4، وعاد ليخسر في ربع نهائي كأس الملك بنتيجة 1/ 2.

وبعد 3 أشهر من مواجهة الكأس تجدد اللقاء في الدوري وخسر العطوي أمام الهلال بهدف دون رد للمرة الثالثة تواليًا.

وفي رابع المواجهات خسر الاتفاق أمام الهلال 0/ 2، وفي آخر مواجهة بين الفريقين لم يستطع العطوي إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية أمام الهلال وتلقى الخسارة الخامسة تواليًا بنتيجة 1/ 3 بالدوري.

موعد مباراة الهلال والاتفاق:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال مع الاتفاق، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق:

ومن المقرر أن تنقل مباريات الدوري السعودي هذا الموسم عبر شبكة قنوات SSC SPORT الناقل الحصري والرسمي للمسابقة.

وستذاع مباراة الهلال والاتفاق في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sport 1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

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