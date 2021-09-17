رقم سلبي يلاحق الأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حصل فريق الأهلي على رقم سلبي بتاريخ مشاركاته بدوري المحترفين عقب تعادله أمام نظيره الفتح.

وأصبح الأهلي عقب مباراته أمام الفتح أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 مباريات.

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره الفتح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1/ 1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

#الأهلي أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 مباريات.#SPL pic.twitter.com/Ida0ss4bwk — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 17, 2021

أهداف المباراة :

افتتح النادي الأهلي التسجيل عن طريق إزغان أليوسكي، من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وتعادل الفتح ، بهدف مثير، أحرزه فراس البريكان في الدقيقة 20، لينتهي الشوط 1/ 1.

موقف الفريقين بعد المباراة:

وبهذا التعادل يتراجع الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات، ولم يعرف طعم الفوز أو الخسارة بالمسابقة حتى الآن.

في المقابل، جلس فريق الفتح على مقعد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين وخسارة.

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