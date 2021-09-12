رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، أن يدخل النادي المئوي لهدافي الدوري الإنجليزي، مع إحرازه هدفه الـ100 بالدوري في شباك فريق ليدز يونايتد.

محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 100:

وافتتح صلاح التسجيل لفريق ليفربول بهدف في الدقيقة 20، ليصبح هدفه رقم 100 بالدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل في مثل هذا اليوم من العام الماضي 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد، بمباراة انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقبيل المباراة، نشر الموقع الرسمي لبطولة البريميرليغ، على تويتر تغريدة جاء فيها أن “صلاح سجل 99 هدفًا في 161 مباراة بالمسابقة، وإذا سجل هدفًا ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أغويرو وتييري هنري”.

وأصبح صلاح ثاني لاعب إفريقي ينضم إلى نادي المائة بعد ديدييه دروجبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق الذي أحرز 104 أهداف في 254 مباراة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح الذي يلقبه جمهور ليفربول بـ”الملك المصري”، اللاعب رقم 30 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي ينضم إلى النادي المئوي.

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