رقم قياسي في انتظار رونالدو حال مشاركته القادمة في الأبطال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يستعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لبدء نسخة جديدة من بطولته المفضلة “دوري أبطال أوروبا” ، والتي حطم فيها الكتير من الأرقام القياسية، ولكن هذه المرة بقميص مانشستر يونايتد الذي سيخوض مباراته أمام يانج بويز السويسري.

ومن المقرر أن يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على يانج بويز السويسري، اليوم، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد، بذكريات الماضي في البطولة الأكثر إثارة ومتعة في عالم الساحرة المستديرة.

وحقق رونالدو في خمس مناسبات وهو الرقم القياسي في عدد التتويجات، لم يترك أي شيء لغيره، ونظرًا للنجاحات المعهودة، بات أفضل هدّاف للبطولة الأغلى على صعيد الأندية في العالم، وسيكون أكثر من شارك بها على مدار التاريخ في نسخة عام 2022.

أرقام كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

لم يظهر كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر منذ 12 عامًا و 110 أيام، وهي رابع أطول فجوة بين ولايتين مع نفس النادي على مدار تاريخ البطولة.

وفي ظل تأكد غياب المهاجم “إدينسون كافاني” عن قائمة “أولي جونار سولشاير” ضد يونج بويز، بات من المُحتمل أن يُشارك “الدون” في المباراة، والتي سوف تزيد صفحاته في كتب التاريخ.

رقم قياسي جديد لـ رونالدو

وفي حال مشاركة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد اليوم في مسابقة دوري أبطال سيتمكن من تحقيق رقم قياسي جديد، إذ يحتاج ” صاروخ ماديرا” أن يشارك في مباراة واحدة فقط كي يعادل رقم الحارس الإسباني إيكر كاسياس “177” كأكثر من شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات برصيد 358 هدفًا، يليه غريمه التقليدي برشلونة الذي أحرز 332 هدفًا.

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