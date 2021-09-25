حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًّا وذلك بعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي التي أُقيمت ظهر اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة تشيلسي ضد مان سيتي:

وكان اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس أحرز هدف فوز مانشستر سيتي في شباك نادي تشيلسي، ليصعد مانشستر سيتي لـ صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأصبح المدرب جوارديولا أكثر مدرب يحقق انتصارات مع نادي مانشستر سيتي برصيد 221 فوزًا ليتفوق على ليس ماكدويل الذي حقق 220 فوزًا فقط مع مانشستر سيتي.

وكان جوارديولا حقق الـ221 فوزًا مع مان سيتي في 303 مباراة، بينما حقق ماكدويل الـ220 فوزًا في 592 مباراة في مختلف البطولات مع السيتي.

جوارديولا يتصدر قائمة الأكثر فوزًا بالألقاب مع السيتي:

يذكر أن المدرب بيب جوارديولا يتصدر قائمة أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات مع مانشستر سيتي برصيد ثماني بطولات، ولم ينجح حتى الآن في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي.

وكان بيب جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016 قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن مباراة تشيلسي ضد مان سيتي كانت أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان تشيلسي تُوج بـ دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/ 2021 على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد.