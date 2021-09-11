رقم قياسي ينتظر إنسيني في مواجهة يوفنتوس ضد نابولي

المواطن -اسلام البشيشي

يصطدم نادي نابولي مساء اليوم السبت، نظيره نادي يوفنتوس، على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.

ويستعد النجم لورينزو إنسيني لاعب وسط فريق نابولي، لتحقيق رقمٍ قياسي، ضد يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما، في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى، في حين يتواجد يوفنتوس في المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة.

وحسبما نشرت صحيفة “توتو سبورت”الإيطالية، إن لورينزو إنسيني سيخوض مباراته الـ 400 بكافة المسابقات مع نابولي، في حالة تواجده بالتشكيل الأساسي لنادي الجنوب في مباراة اليوم.

وخاض لورينزو إنسيني 399 مباراة بكافة المسابقات مع نابولي، وأحرز 110 أهداف و85 تمريرة حاسمة.

وأضافت، إن لورينزو إنسيني قد يخوض موسمه الأخير مع نابولي هذا الموسم، حيث لم يتوصل لاتفاق علي تجديد عقده المنتهي في يونيو 2022.

ويعد لورينزو إنسيني أحد نجوم خط الوسط في الدوري الإيطالي، لما يتميز به من تمريرات دقيقة بالإضافة إلي قدرته على التهديف.

وساهم لورينزو إنسيني في تتويج منتخب إيطاليا، بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

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