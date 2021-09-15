رقم مميز لـ الخيبري في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حصل سامي الخيبري، نجم نادي الفيحاء، على رقم مميز خلال الجولات الأربع الأولى من عمر النسخة الجارية لمسابقة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الخيبري قائمة أكثر اللاعبين تشتيتًا للكرات خلال الجولات الأربع الأولى بـ29 كرة.

وحلّ لاعب نادي الرائد، محمد سالم في المركز الثاني برصيد 26 كرة، فيما حلّ لاعب الشباب أحمد شراحيلي في المركز الثالث بـ23 نقطة بالتساوي مع محترف ضمك سيرجيو فيتور.

وتصدر لاعب الفيحاء سالم الخيبري قائمة الأكثر تشتيتًا للكرات بـ29 كرة، وحل في المركز الثاني لاعب الرائد محمد سالم بـ26 كرة، وفي المركز الثالث جاء أحمد شراحيلي لاعب الشباب بـ23 كرة، وجلس سيرجيو فيتور لاعب ضمك على المركز الرابع بـ23 كرة، أما عن المركز الخامس فحل فيه ريناتو شافيز لاعب الباطن بـ21 كرة، وفي المركز السادس والأخير تربع سعيد اليامي بـ21 كرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الفتح، الفيحاء، الهلال، الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الأهلي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الشباب، الفيصلي، الباطن وأبها، ثم التعاون والحزم بنقطتين، ويتذيل الطائي الترتيب بدون رصيد.

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