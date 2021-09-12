رقم مميز ينتظر عبدالله المعيوف خلال مباراة الغد

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يستعد نادي الهلال لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي الاستقلال، مساء غد الاثنين، على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وتأهل نادي الهلال إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما حصل على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز في مجموعات غرب آسيا.

عبدالله المعيوف ينتظر رقمًا مميزًا :

ويسعى عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، إلى الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة هذا الموسم بدوري أبطال آسيا ضد استقلال طهران الإيراني غدًا.

واستطاع عبدالله المعيوف، في الحافظ على شباكه نظيفة في مباراتي شباب الأهلي الإماراتي التي فاز بها الهلال بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وكذلك ضد أجمك الأوزبكي في الجولة قبل الأخيرة، بعدما فاز الزعيم بثلاثية دون رد.

ويعود نادي الهلال للعب مرة أخرى على ملعب زعبيل في نادي الوصل الإماراتي بعد 581 يومًا، حينما فاز شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد في الثاني من فبراير عام 2020، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

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