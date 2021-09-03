رودي جارسيا يوضح موقفه حول تدريب النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني السابق لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، موقفه حول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر بالفترة المقبلة.

رودي جارسيا لا يفكر في تدريب النصر:

وكانت تقارير كشفت أن جارسيا صاحب الـ57 عامًا رُشح لتدريب العالمي وذلك في حال إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

وتحدث جارسيا لـ راديو MARTI الإيطالي قائلًا بأنه لا يفكر في التدريب بمنطقة الشرق الأوسط، معلنًا رغبته في العودة والتدريب بـ الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدرب ليون السابق إلى أنه رفض كل العروض التي قُدمت له، مفضلًا الراحة وقضاء بعض الوقت مع عائلته.

وكان رودي جارسيا تُوج بـ الدوري في موسم 2010/ 2011 مع نادي ليل حيث كان الفريق يملك وقتها النجم البلجيكي إدين هازارد قبل انتقاله لـ تشيلسي الإنجليزي.

جماهير العالمي حددت بديل مينيز:

ولا يزال جمهور نادي النصر غاضبًا من السياسة الفنية التي يتبعها المدرب البرازيلي مانو مينيز مع الفريق الكروي الأول، حيث تعرض لانتقادات عديدة خاصة بعد الخسارة من الفيصلي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشنت جماهير العالمي قبل 14 يومًا من الآن وسمًا بعنوان “باولو فونسيكا مطلب نصراوي”، حيث يريد جمهور الأصفر من إدارة مسلي آل معمر التحرك وضم المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي.

وأكدت فئات عريضة من جماهير العالمي على أن قدوم فونسيكا صاحب الـ47 عامًا سيكون أفيد للفريق بدلًا من بقاء مانو مينيز.

وكان مانو مينيز تولى تدريب العالمي في إبريل الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، حيث قاد الفريق في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا في رمضان الماضي.

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