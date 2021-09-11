رونالدو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح نيوكاسل برباعية

المواطن - محمد سمعه

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق مانشستر يونايتد للفوز برباعية مقابل هدف على فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الأول:

وكانت مباراة اليوم شهدت رونالدو لأول مرة مع اليونايتد بعد الانضمام لفريقه في صيف العام الحالي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لمس عشب ملعب الأولد ترافورد بعد غياب دام 12 عامًا منذ رحيله عن الفريق الإنجليزي والانضمام لـ ريال مدريد الإسباني.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من مان يونايتد مع وجود محاولات من فريق نيوكاسل لإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة الـ45 نجح رونالدو في إحراز الهدف الأول لفريق اليونايتد لينجح في تسجيل أول أهدافه في أولى مبارياته مع الشياطين الحمر بعد العودة، حيث لم يحتج لفترة طويلة للتأقلم.

رونالدو يُبدع في ظهوره الأول بهدفين:

وفي الشوط الثاني، نجح فريق نيوكاسل في إحراز الهدف الأول وهدف التعادل عبر تصويبة من اللاعب خافيير مانكييو بالدقيقة الـ57.

ولكن لم يهدأ كريستيانو رونالدو ليسجل ثاني أهداف مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لوك شو.

وواصل اليونايتد سيطرته ليضيف ثالث الأهداف من تصويبة قوية سُددت بواسطة البرتغالي برونو فيرنانديز على يمين حارس نيوكاسل في الدقيقة الـ80، ثم أضاف جيسي لينجارد رابع أهداف اليونايتد بالدقيقة التسعين بعد تمريرة متقنة من الفرنسي بول بوجبا.

رونالدو يعود لـ مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عامًا:

جدير بالذكر أن النجم كريستيانو رونالدو لعب لمدة 6 سنوات في ولايته الأولى مع مانشستر يونايتد، من عام 2003 حتى عام 2009، ثم انتقل بعدها لمدة 9 سنوات لنادي ريال مدريد الإسباني من صيف 2009 حتى صيف 2018، ثم التحق بصفوف يوفنتوس لمدة 3 سنوات، وعاد بعدها إلى فريق اليونايتد الذي عرف فيه النجم البرتغالي تألقه ونجوميته في عالم الساحرة المستديرة.

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