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رونالدو يمنع ريال مدريد من ضم صفقة مجانية
بعد اهتمام الريال بضم بول بوجبا

رونالدو يمنع ريال مدريد من ضم صفقة مجانية

2021/09/13
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رونالدو يمنع ريال مدريد من ضم صفقة مجانية رونالدو - @ManUtd
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، منعت ريال مدريد الإسباني من التفكير في ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر.

بول بوجبا لن يرحل إلى ريال مدريد 

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن بول بوجبا صرف النظر تمامًا عن فكرة مغادرة مانشستر يونايتد بسبب عودة كريستيانو رونالدو، بجانب أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا فضّل الاستمرار مع رونالدو وتجديد العقد للشياطين الحمر.

بوجبا وبرونو فيرنانديز في مباراة مان يونايتد ضد ليدز
بوجبا وبرونو – @ManUtd

وبسبب تألق رونالدو في مباراة نيوكاسل يونايتد التي أُقيمت أول أمس السبت في الدوري الإنجليزي فإن بوجبا لا يمانع تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي في صيف عام 2022.

رونالدو يؤثر على قرار بوجبا

وكان الريال سبق له وأن اهتم بضم بوجبا خاصة أن اللاعب الفرنسي كان يفكر بشكل جاد في مغادرة مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الحالي، لكن عودة رونالدو يبدو أنها حسمت مصير اللاعب الفرنسي.

يذكر أن الريال كان تفوق مساء أمس الأحد على نادي سيلتا فيجو بالفوز بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو تألقًا كبيرًا من اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة الذي أحرز ” هاتريك” بينما سجل مواطنه كامافينجا هدفًا والبرازيلي فينسيوس جونيور هدفًا.

ويحتل الريال حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط متقاسمًا الصدارة مع فريقي فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد
بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد – @ManUtd


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