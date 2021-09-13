رونالدو يمنع ريال مدريد من ضم صفقة مجانية

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، منعت ريال مدريد الإسباني من التفكير في ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر.

بول بوجبا لن يرحل إلى ريال مدريد

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن بول بوجبا صرف النظر تمامًا عن فكرة مغادرة مانشستر يونايتد بسبب عودة كريستيانو رونالدو، بجانب أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا فضّل الاستمرار مع رونالدو وتجديد العقد للشياطين الحمر.

وبسبب تألق رونالدو في مباراة نيوكاسل يونايتد التي أُقيمت أول أمس السبت في الدوري الإنجليزي فإن بوجبا لا يمانع تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي في صيف عام 2022.

رونالدو يؤثر على قرار بوجبا

وكان الريال سبق له وأن اهتم بضم بوجبا خاصة أن اللاعب الفرنسي كان يفكر بشكل جاد في مغادرة مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الحالي، لكن عودة رونالدو يبدو أنها حسمت مصير اللاعب الفرنسي.

يذكر أن الريال كان تفوق مساء أمس الأحد على نادي سيلتا فيجو بالفوز بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو تألقًا كبيرًا من اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة الذي أحرز ” هاتريك” بينما سجل مواطنه كامافينجا هدفًا والبرازيلي فينسيوس جونيور هدفًا.

ويحتل الريال حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط متقاسمًا الصدارة مع فريقي فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

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